Дуран покинул Россию перед чемпионским матчем «Зенита»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран провел два дня в Стамбуле.
22-летний футболист находился в турецком городе с 11 по 13 мая. Там же был его агент Джонатан Эррера.
Колумбийца связывают с переходом в «Галатасарай». До «Зенита» он выступал за «Фенербахче» на правах аренды.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова».
- Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
Источник: Fanatik