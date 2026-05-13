Дуран покинул Россию перед чемпионским матчем «Зенита»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран провел два дня в Стамбуле.

22-летний футболист находился в турецком городе с 11 по 13 мая. Там же был его агент Джонатан Эррера.

Колумбийца связывают с переходом в «Галатасарай». До «Зенита» он выступал за «Фенербахче» на правах аренды.