Агент Тюкавина назвал условие для трансфера в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, возможен ли переход игрока в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки.

«Не знаю: хочет «Зенит» или нет. Если будет конкретика – будем разговаривать.

Возможен ли такой переход за какие-то деньги? Мы уважаем «Динамо». Контракт Кости до 2030 года. Для России отступных нет.

Если «Динамо» скажет, что игрока выгодно продать по каким-то причинам, тогда будем разговаривать. Но нет такого, что это инициируют агент или Костя», – сказал Сафонов.