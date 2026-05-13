Агент Тюкавина назвал условие для трансфера в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил, возможен ли переход игрока в «Зенит».
Сообщалось, что петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки.
«Не знаю: хочет «Зенит» или нет. Если будет конкретика – будем разговаривать.
Возможен ли такой переход за какие-то деньги? Мы уважаем «Динамо». Контракт Кости до 2030 года. Для России отступных нет.
Если «Динамо» скажет, что игрока выгодно продать по каким-то причинам, тогда будем разговаривать. Но нет такого, что это инициируют агент или Костя», – сказал Сафонов.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 30 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»