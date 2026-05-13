Игрок из Медиалиги извинился перед болельщиком, у которого отобрал футболку Сперцяна

Футболист медиаклуба «Вайб» Ахмедпаша Галбацдибиров извинился перед 16-летним болельщиком, у которого отобрал футболку хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Игрок принес извинения во время звонка в прямом эфире.

Инцидент с футболкой произошел после гостевого матча «быков» с «Динамо» (1:2) в 29-м туре РПЛ. Ахмедпаша рассказал свою версию событий телеграм-каналу «Некласико».

Футболист заявил, что Сперцян бросил футболку на трибуну, которая не долетела до болельщиков. Стюард поднял ее и вручил сыну мужчины в зеленой куртке, так как у него был плакат.

16-летний болельщик Тимофей с друзьями отняли футболку у мужчины в зеленой куртке и ребенка. Этот мужчина умолял Ахмедпашу помочь вернуть футболку. Галбацдибиров поверил незнакомцу и решил помочь вернуть майку, не разобравшись полностью в ситуации.

Галбацдибиров сообщил, что найдет этого мужчину и запишет видео, где объяснит, что футболка Сперцяна должна была достаться Тимофею, у которого были договоренности с полузащитником «Краснодара».