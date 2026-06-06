Канчельскис дал совет Сперцяну, выбирающему между двумя клубами

Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

Сообщалось об интересе к капитану «быков» со стороны «Комо» и саудовского «Аль-Ахли».

«Сперцяну надо ехать в «Комо», если есть интерес. Тут даже без вопросов – Италия, Лига чемпионов. Какая Саудовская Аравия вообще?

Ему надо определиться – играть в футбол или деньги заработать. Если деньги, то надо ехать в Саудовскую Аравию, за футболом – в «Комо».

Он ещe молодой парень, было бы ему хотя бы за 30. Да и всех денег не заработаешь.

«Комо» – это Европа, престиж. Я следил за этой командой. Фабрегас сделал очень хороший коллектив. Этот маленький городок не зря попал в Лигу чемпионов.

Я бы точно выбрал их. В Италии Сперцян будет на виду, если себя проявит, то могут потом перекупить клубы типа «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Выбор будет зависеть от футболиста и его агентов», – заявил Канчельскис.