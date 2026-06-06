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  • Канчельскис дал совет Сперцяну, выбирающему между двумя клубами

Канчельскис дал совет Сперцяну, выбирающему между двумя клубами

Сегодня, 11:56
7

Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

Сообщалось об интересе к капитану «быков» со стороны «Комо» и саудовского «Аль-Ахли».

«Сперцяну надо ехать в «Комо», если есть интерес. Тут даже без вопросов – Италия, Лига чемпионов. Какая Саудовская Аравия вообще?

Ему надо определиться – играть в футбол или деньги заработать. Если деньги, то надо ехать в Саудовскую Аравию, за футболом – в «Комо».

Он ещe молодой парень, было бы ему хотя бы за 30. Да и всех денег не заработаешь.

«Комо» – это Европа, престиж. Я следил за этой командой. Фабрегас сделал очень хороший коллектив. Этот маленький городок не зря попал в Лигу чемпионов.

Я бы точно выбрал их. В Италии Сперцян будет на виду, если себя проявит, то могут потом перекупить клубы типа «Ювентуса», «Милана» и «Интера». Выбор будет зависеть от футболиста и его агентов», – заявил Канчельскис.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
  • У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Бр Аль-Ахли Комо Сперцян Эдуард Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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Литейный 4 (returned)
1780736490
Там бегать надо,играть, а не симулировать и выпрашивать у судей индульгенцию. Гыгыгы
Ответить
Красногвардейчик
1780736864
По большому счёту, никуда ехать не надо, что Комо что Краснодар одно и то же, тем более к арабам. Уезжать нужно в серьёзный клуб, если позовут
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Император 1
1780736973
Да кто его в Комо возьмёт, а к саудитам ехать не стоит.
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волчарик
1780740256
Удивительно, все знают что делать Сперцяну лучше чем он сам. А может спросить что хочет он-спортивные награды или деньги на оставшуюся жизнь? Комо точно ни того ни другого не даст.
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Таврида
1780740336
"Ему надо определиться – играть в футбол или деньги заработать". Ага, ну да, сам-то чё "Письмо 14-ти" подписал. Играть на Чемпионате мира или рекламные бабки получать?
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Hector вернулся
1780744343
Комо хороший вариант. Но захочет ли Комо лимитное место занимать арменином? Он не гражданин ЕС
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