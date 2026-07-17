Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности трансфера нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
«Несмотря на интерес от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», Дмитрий выбрал вернуться в родной край», – написал источник.
- Сообщалось, что «Локомотив» продаст Воробьева «Краснодару» за 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусов.
- 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова