Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности трансфера нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Несмотря на интерес от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», Дмитрий выбрал вернуться в родной край», – написал источник.