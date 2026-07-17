На Суперкубке России будут новые офсайдные линии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что на суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» будут новые офсайдные линии.
«В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением.
Могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы ВАР Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично», – сказал Каманцев.
- Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.
- Питерцы 9 раз завоевывали трофей, в последний раз – в 2024 году.
- «Спартак» единственный раз выиграл этот турнир в 2017-м.
Источник: «Р-Спорт»