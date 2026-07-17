На Суперкубке России будут новые офсайдные линии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что на суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» будут новые офсайдные линии.

«В матче за Суперкубок России будет шикарный камера-план, большое количество камер с суперслоумо и многим другим. Кроме того, уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением.

Могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы ВАР Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично», – сказал Каманцев.