Радимов ответил на вопрос о фаворите матча за Суперкубок России

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах.

Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у «Краснодара».

Я жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно«, – сказал Радимов.