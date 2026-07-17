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  • Радимов ответил на вопрос о фаворите матча за Суперкубок России

Радимов ответил на вопрос о фаворите матча за Суперкубок России

17 июля, 01:55
3

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах.

Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у «Краснодара».

Я жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно«, – сказал Радимов.

  • Суперкубок России будет разыгран 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • Начало матча – в 19:30 по московскому времени.
  • «Зенит» – чемпион РПЛ, «Спартак» – обладатель FONBET Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (3)
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рылы
1784245686
у нас не будет сантоса и энрике, которые получили отпуск после чм. это проблема. с другой стороны - кто у свинохвостых имеется, чтобы хоть 1 гол нам забить? ну может и забьют каким-то образом - но в ответ получат 4. суперкубок с краснодаром был. 4:2. глушенков вообще первый матч за зенит проводил тогда. и забил 2. хрякам не меньше положит)
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Литейный 4 (returned)
1784267778
А что там сравнивать многолетнего чемпиона и многолетнего середняка с 6 места? Зенит в одну калитку высадит этих выскочек? Даю зуб жопошника Гудвоня! Гыгыгы
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