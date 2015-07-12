Виллаш-Боаш: «Мы действовали лучше «Локомотива»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением по поводу сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти обыграла московский «Локомотив». Основное время завершилось со счетом 1:1.



«В этом году мы специально выбрали короткую предсезонную подготовку. Хотели дать больше отдыха игрокам сборных. Признаться, мы сегодня не были готовы на все сто. Были ошибки, особенно в работе с мячом. Будем в следующих матчах набирать форму. Думаю, сегодня мы все равно действовали лучше «Локомотива», который много фолил. Арбитр мог давать москвичам больше желтых карточек.



Да, Кристиана Ансальди выпускал специально под серию пенальти. Он чувствует там себя уверенно», – поведал португалец.



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