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    Виллаш-Боаш: «Мы действовали лучше «Локомотива»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением по поводу сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти обыграла московский «Локомотив». Основное время завершилось со счетом 1:1.

    «В этом году мы специально выбрали короткую предсезонную подготовку. Хотели дать больше отдыха игрокам сборных. Признаться, мы сегодня не были готовы на все сто. Были ошибки, особенно в работе с мячом. Будем в следующих матчах набирать форму. Думаю, сегодня мы все равно действовали лучше «Локомотива», который много фолил. Арбитр мог давать москвичам больше желтых карточек.

    Да, Кристиана Ансальди выпускал специально под серию пенальти. Он чувствует там себя уверенно», – поведал португалец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 22:29
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    Комментарии (77)
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    gracie
    1436776640
    Болельщики Зенита всё видели своими глазами и Локо к сожалению был ближе к победе,в этом матче, чем Зенит . Зенит отыгрался со стандарта и гол был не совсем обязательный , нам немного повезло! А то что он убрал Аршавина который показывал содержательный и интересный футбол и мог принести пользы больше многих в ЛЧ ,/ которую вы увидите сами как провалит АВБ/ и оставил Нету говорит только о предвзятости ,,тренера''всем видно , что он надеется на поддержку португалов во главе с Данни, который отыграл уже свои лучшие матчи в карьере давно и явно не принесёт усиления в игре клуба в ЛЧ!Мы все ждём ухода АВБ, уволенного ранее за свою \"чудесную\" деятельность в АПЛ! Зачем проводить эти эксперементы перед ЧМ 2018, над одним из лучших клубов в РПЛ!
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    sir_Alex
    1436779657
    Преувеличил
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    Old Republic
    1436781629
    Каким образом?Весь матч тупые навесы и перекат мяча,ни одного опасного момента с игры за 90 минут,дурака забили со стандарта(отличная тактика - халк постоянно падает,и рано или поздно количество должно было перейти в качество).Локо должен был хоронить на контратаках.
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    ХАБЕЗ
    1436786104
    все что говорит АВБ это его дело конечно, но меня пугает одно... как зенит собирается играть в лиге чемпионов, если ихние защитники вчера не могли отобрать мяч у Ниас??? там уже другие парни будут терзать оборону.
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    Баба Яга против
    1436786194
    Зенит дно смердящее
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    andrefino13
    1436801302
    Локомотив вышел,как на последний бой.А Зениту без Гарая никак.
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    Villas-Boas
    1436803096
    Лжет АВБ! Локо выглядел интереснее, но морально-волевые качества Зенит всё равно показал! Значит можно расчитывать, что та фигня, которую творил весь первый тайм Зенит не повторится
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    Eezila
    1436809660
    Ниасс, конечно, парень старательный, но не гроза защиты явно. Так что то, что он регулярно выигрывал единоборства у дорогих защитников Зенита, игроков своих непоследних в мире сборных говорит о многом. Касаев, кстати, тоже не ахти какая звезда, а вертел Смольникова будь здоров, хотя Игоря очень ценю. Нету, конечно, косякпор большой. А что с Ломбертсом сделали... Такой хороший защ был совсем недавно
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    nahan
    1436810904
    Победил сильнейший...
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    ologreds
    1694997624
    numo435509
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