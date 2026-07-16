Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic

The Athletic обновил рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026 после полуфинальной стадии.
Лидером остался капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Его партнеров по команде в топ-10 нет.
В первой десятке, помимо Месси, три француза, три испанца, два англичанина и один норвежец.
- Лионель Месси (Аргентина);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Родри (Испания);
- Джуд Беллингем (Англия);
- Гарри Кейн (Англия);
- Эрлинг Холанд (Норвегия);
- Эмерик Ляпорт (Испания);
- Пау Кубарси (Испания);
- Майкл Олисе (Франция);
- Усман Дембеле (Франция).
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Источник: The Athletic