Семин прокомментировал камбэк Аргентины с Англией в полуфинале ЧМ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на волевую победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026.

«Вчера победил футбол! Англия допустила очень много ошибок в последние 30 минут. Еще и замены не усилили, а ослабили команду. Когда Энцо Фернандес забивал гол, то его никто не встретил, 10 англичан были в штрафной площади.

Аргентина доминировала, а после перерыва игра, как будто, была в одни ворота. Поэтому они закономерно одержали победу и вышли в финал», – сказал Семин.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Месси оформил ассистентский дубль.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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