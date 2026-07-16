Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич сделал заявление после назначения на финал ЧМ-2026

16 июля, 17:50
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о назначении на финальную игру чемпионата мира-2026.

Он прокомментирует главный матч турнира вместе с Романом Нагучевым.

«Буду счастлив прокомментировать этот суперфинал, в котором сойдутся две команды, подарившие мне наибольшее количество эмоций на этом чемпионате мира.

Жаль, что чемпионами не могут стать обе стороны, моe сердце точно будет разрываться в финале. Любой мальчишка, и я не был исключением, мечтает сыграть в финале чемпионата мира.

В воскресенье эта моя мальчишеская мечта чуть‑чуть осуществится, потому что нет большего достижения в карьере комментатора, чем финал чемпионата мира – главного мирового футбольного события, которое случается раз в четыре года, и за которым будет следить весь мир.

Это веха и галочка, которую можно будет себе поставить. Значит чего‑то добился в этой профессии.

Уверен, что с Ромой у нас получится слаженный репортаж, который, хочется верить, понравится и запомнится миллионам зрителей у экранов «Матч ТВ», – заявил Генич.

  • Неделю назад Нагучева признали лучшим комментатором сезона РПЛ.
  • После этого Генич написал: «Голосование – херня, номинация – в топку».
  • Также Константин допускал уход с «Матч ТВ».
  • Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Реакция Нагучева на работу с Геничем в финале ЧМ-2026 4
Назначена неожиданная пара комментаторов на финал ЧМ-2026 2
Генич выиграл деньги на матчах ЧМ-2026 6
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Англия Генич Константин
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1784213823
Костя - человек слова! Уважение ему! Цитата: – А если вам дадут комментировать финал ЧМ? – Нет. ЧМ меня не интересует.
Ответить
АЛЕКС 58
1784213850
Самая отвратительная новость на сегодня
Ответить
Garrincha58
1784214039
Кто посмел дать ему комментировать матч четырёх летия??? Как теперь прикажете смотреть финал придётся без звука
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1784214424
Костян-верим!!!
Ответить
Дэнгил
1784215729
Эта гнида хотела уйти с этого паскудного канала,как же переобулась быстро мразота
Ответить
subbotaspartak
1784217939
Игра в 2 часа ночи, все в доме спят, смотрю без звука. К счастью.
Ответить
Цугундeр
1784218267
Никто не запомнил, наверное, но последние слова репортажа (Арг-Англ.) Димы Шнякина были типа.. "я с вами прощаюсь и уступаю место в финале более именитым коллегам." Будем слушать "именитых"..) Паучья банка.
Ответить
mikatv
1784232015
Ты ж моя гнида, сладкая. Честь оказывается. Жаль нам это ****** слушать в финале.
Ответить
zlobny_zenitos
1784270395
Константин, вы переигрываете...
Ответить
Феликс Михайлов
1784374524
Кому надо sosнул и ты в финале, закон джунглей.
Ответить
Главные новости
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
21
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
12
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
19
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
2
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
7
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
13
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
28
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
Все новости
Все новости
Послание Месси перед финалом ЧМ-2026
15:13
Червиченко заявил, что Аргентина выиграет ЧМ-2026 благодаря божественному провидению
12:55
Прогноз Губерниева на финал ЧМ-2026
11:31
1
ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик
02:02
34
Месси потерял звание лучшего бомбардира в истории ЧМ
01:37
6
Самедов прокомментировал приближающийся «Золотой мяч» для 39-летнего Месси
Вчера, 20:57
1
Известна стоимость самого дешевого и самого дорогого билетов на финал ЧМ-2026
Вчера, 18:36
4
Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»
Вчера, 18:12
8
Во Франции раскрыли дату начала работы Зидана в сборной
Вчера, 17:00
2
Генич пятью словами описал сборную Аргентины
Вчера, 16:32
7
Инфантино объяснил, почему ЧМ-2026 лучший в истории
Вчера, 16:08
10
Мостовой спрогнозировал бронзового призера ЧМ-2026
Вчера, 15:59
1
Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на матч Испания – Аргентина
Вчера, 15:33
8
Канчельскис – об Инфантино: «Зачем он нужен в футболе с такими поступками?»
Вчера, 15:15
4
ВидеоУ Месси есть опыт покера в ворота команды тренера сборной Испании
Вчера, 15:08
Футболист сборной Испании поприветствует Трампа на финале ЧМ-2026: «Да, я не хочу в тюрьму»
Вчера, 14:51
Генич назвал игрока сборной Испании, способного закрыть Месси
Вчера, 14:28
5
ВидеоПоявилось новое видео с купанием Ямаля и Месси
Вчера, 14:00
ФИФА приняла решение по финалу ЧМ-2026 на фоне лесных пожаров
Вчера, 13:59
4
Смолов заявил о недореализованности Мбаппе
Вчера, 13:50
2
ФотоВ Барселоне появился мурал с Месси и Ямалем
Вчера, 13:39
1
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
Вчера, 13:33
1
Чемпиона мира-2010 не пустили в США на финал ЧМ-2026
Вчера, 13:13
4
Темнокожие фанаты Франции устроили расистскую атаку на белого игрока команды
Вчера, 13:04
15
Хабиб объяснил, почему будет болеть против Аргентины в финале ЧМ-2026
Вчера, 12:45
8
Чемпионат мира 2026, 18-19 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Вчера, 12:20
Трамп проанализировал игру Месси: «Я кое-что знаю о соккере»
Вчера, 12:12
6
Червиченко – о финале ЧМ-2026: «Врагам России надо желать неудачи»
Вчера, 11:56
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+