Генич сделал заявление после назначения на финал ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о назначении на финальную игру чемпионата мира-2026.

Он прокомментирует главный матч турнира вместе с Романом Нагучевым.

«Буду счастлив прокомментировать этот суперфинал, в котором сойдутся две команды, подарившие мне наибольшее количество эмоций на этом чемпионате мира.

Жаль, что чемпионами не могут стать обе стороны, моe сердце точно будет разрываться в финале. Любой мальчишка, и я не был исключением, мечтает сыграть в финале чемпионата мира.

В воскресенье эта моя мальчишеская мечта чуть‑чуть осуществится, потому что нет большего достижения в карьере комментатора, чем финал чемпионата мира – главного мирового футбольного события, которое случается раз в четыре года, и за которым будет следить весь мир.

Это веха и галочка, которую можно будет себе поставить. Значит чего‑то добился в этой профессии.

Уверен, что с Ромой у нас получится слаженный репортаж, который, хочется верить, понравится и запомнится миллионам зрителей у экранов «Матч ТВ», – заявил Генич.

Неделю назад Нагучева признали лучшим комментатором сезона РПЛ.

После этого Генич написал: «Голосование – херня, номинация – в топку».

Также Константин допускал уход с «Матч ТВ».

Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

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