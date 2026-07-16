Назначена неожиданная пара комментаторов на финал ЧМ-2026

Стало известно, кто в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментирует финальную игру чемпионата мира-2026.

На главный матч турнира назначение получили Роман Нагучев и Константин Генич.

«Без лишних слов, хочу просто пожелать удачи ребятам и классного репортажа, который запомнится и миллионам зрителей «Матча ТВ», и им самим!» – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер федерального телеканала Александр Тащин.

Неделю назад Нагучева признали лучшим комментатором сезона РПЛ.

После этого Генич написал: «Голосование – херня, номинация – в топку».

Также Константин допускал уход с «Матч ТВ».

Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе