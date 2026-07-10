Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил разочарование, так как не стал лучшим комментатором сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ».

Он начал отвечать на комментарии подписчиков под публикацией в телеграм-канале, которую впоследствии удалил.

– Расстроился, что проиграл?

– Да.

– Разве эти награды имеют большое значение?

– Для меня – да.

– Не рады за Романа [Нагучева]?

– Нет.

– А кого вы считаете топом, кроме вас?

– В РПЛ? Никого.

– Рома не обидится на вас?

– Мне ###. Пусть обижается.

– Пора на Okko… Там премии не вручают. Никому не обидно.

– Да, надо уходить [с «Матч ТВ»].

– А если вам дадут комментировать финал ЧМ?

– Нет. ЧМ меня не интересует.

– Так вы же завтра комментируете Испания – Бельгия…

– Откажусь.

– А как же порадоваться за коллегу, с достоинством принять поражение?

– С какого хера я должен радоваться?

– Вроде бы взрослый мужик. Но все эти закрывания комментов после критики, подростковые обидки на коллег по цеху… Вы отличный комментатор, Константин, но у вас явно большие проблемы с самооценкой)

– Ни капли. Я себя очень правильно оцениваю. Особенно на фоне коллег.

– Неценко – лучший!

– Нет.

– Так-то Шнякин – топ!

– Нет.

– Так понимаю, этот пост проживет недолго…

– Вечно. Здесь я не жалею ни об одной букве. И еще себя сдержал.

Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина. Генич получил другую награду: «Журналист или блогер сезона».

В удаленном посте он написал: «Поехал домой. Плохой вечер. Голосование – херня, номинация в топку, Марокко проигрывает… Рад встрече с ребятами из клубов, представителями клубов, руководством клубов. РПЛ – любовь. Все остальное – хрень. Да, хороший стол, отличный фуршет. Спасибо WINLINE. Но… Этот день забудется. Как прошлый. И слава богу. Надеюсь, что впереди только победы) Никто так не любит РПЛ, как я. Запомните это. Спокойной ночи 🤝».

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