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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь»

Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь»

10 июля, 11:59
19

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил разочарование, так как не стал лучшим комментатором сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ».

Он начал отвечать на комментарии подписчиков под публикацией в телеграм-канале, которую впоследствии удалил.

– Расстроился, что проиграл?

– Да.

– Разве эти награды имеют большое значение?

– Для меня – да.

– Не рады за Романа [Нагучева]?

– Нет.

– А кого вы считаете топом, кроме вас?

– В РПЛ? Никого.

– Рома не обидится на вас?

– Мне ###. Пусть обижается.

– Пора на Okko… Там премии не вручают. Никому не обидно.

– Да, надо уходить [с «Матч ТВ»].

– А если вам дадут комментировать финал ЧМ?

– Нет. ЧМ меня не интересует.

– Так вы же завтра комментируете Испания – Бельгия…

– Откажусь.

– А как же порадоваться за коллегу, с достоинством принять поражение?

– С какого хера я должен радоваться?

– Вроде бы взрослый мужик. Но все эти закрывания комментов после критики, подростковые обидки на коллег по цеху… Вы отличный комментатор, Константин, но у вас явно большие проблемы с самооценкой)

– Ни капли. Я себя очень правильно оцениваю. Особенно на фоне коллег.

– Неценко – лучший!

– Нет.

– Так-то Шнякин – топ!

– Нет.

– Так понимаю, этот пост проживет недолго…

– Вечно. Здесь я не жалею ни об одной букве. И еще себя сдержал.

  • Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина. Генич получил другую награду: «Журналист или блогер сезона».
  • В удаленном посте он написал: «Поехал домой. Плохой вечер. Голосование – херня, номинация в топку, Марокко проигрывает… Рад встрече с ребятами из клубов, представителями клубов, руководством клубов. РПЛ – любовь. Все остальное – хрень. Да, хороший стол, отличный фуршет. Спасибо WINLINE. Но… Этот день забудется. Как прошлый. И слава богу. Надеюсь, что впереди только победы) Никто так не любит РПЛ, как я. Запомните это. Спокойной ночи 🤝».

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Бельгия Испания Генич Константин
Комментарии (19)
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DMитрий
1783676488
Сегодня кто-нибудь слышал Генича? Мог и повеситься после этого! Бедный Йорик! - Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки.
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Дэнгил
1783678266
Конкретный, беспрнтовый г.о.н.д.о.с.о.с,впрочем как и все на этом г.а.н.д.о.вертепном канале.Зажравшееся чепушня во главе с придурком Чердасранцевым.
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Цугундeр
1783678302
))) Дружное улюлюканье и пальцевый свист вдогонку...
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Benifacto
1783678986
в Беларуси по основному каналу все матчи! в Турции тоже! и тока матч ТВ за наши бабки нам ниче не показывает! БРАВО !!!нафиг нам такие каналы за наши бабки?
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mihail200606
1783680720
Там вообще норм нет.. смотрю на самом тихом звуке.. хочу функцию "шум трибун без голоса комментатора")
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Hector вернулся
1783681183
Гнидыч на окко тебе не хватало, сиди в своей сральне тв. Тупая бездарность со смехом гиены.
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subbotaspartak
1783681273
Бал!Бес!!!
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Непутриот
1783681889
там все такие, как генич, бездари в себя влюбленные, развращенными дармовыми большими бабосами!
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Александр52
1783682405
Генич, ты вроде бы честным парнем был. Скажи, почему МАТЧ ТВ не показывает все 100% матчей ЧМ-26? В чём дело? Почему обувают с показами русского зрителя? От куда взялся КИНОПОИСК? Кто его лоббирует? От чего вся эта чехарда на ТВ?
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АЛЕКС 58
1783684899
Сколько де...ма из гейича попёрло
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