Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»

Александр Бубнов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Он настолько своеобразный человек, и это уже было видно.

Во-первых, он знает себе цену. Дай бог, чтобы он себя не переоценивал. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо.

Во-вторых, думаю, у него с нервной системой всe в порядке. Он пофигист. Он может всe что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать. «Не хотите – не надо». В принципе, правильно, не навязывается, он по большому счeту он всe доказывает своей игрой», – сказал Бубнов.