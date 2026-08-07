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  • Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»

Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»

7 августа, 16:50
4

Александр Бубнов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Он настолько своеобразный человек, и это уже было видно.

Во-первых, он знает себе цену. Дай бог, чтобы он себя не переоценивал. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо.

Во-вторых, думаю, у него с нервной системой всe в порядке. Он пофигист. Он может всe что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать. «Не хотите – не надо». В принципе, правильно, не навязывается, он по большому счeту он всe доказывает своей игрой», – сказал Бубнов.

  • 27-летний Глушенков в этом сезоне в 3 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
  • Срок его контракта с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Бубнов Александр
Комментарии (4)
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alp
1786110854
«Он настолько своеобразный человек" странно такое слышать от Бубнова.
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gunstilzit
1786110876
«С нервной системой не все в порядке» дальше Во-вторых, думаю, у него с нервной системой всe в порядке. Журналистика!
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Цугундeр
1786110957
Так в порядке или НЕ?)
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Триумфальный
1786115885
На язык конечно острит, ну это дело такое, личное, индивидуальное от каждого футболера, но пофигизм волнует больше по игре, если не идёт, то уже не пойдёт, не пытается менять что-то, проще сразу заменить, Серёга это давно понял
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