Бубнов назвал пофигистом игрока «Зенита»: «Может всe что хочешь ответить»

Александр Бубнов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Он настолько своеобразный человек, и это уже было видно.
Во-первых, он знает себе цену. Дай бог, чтобы он себя не переоценивал. Я вполне допускаю, что он где-то себя и переоценивает, что не очень хорошо.
Во-вторых, думаю, у него с нервной системой всe в порядке. Он пофигист. Он может всe что хочешь ответить, кому хочешь в лицо сказать. «Не хотите – не надо». В принципе, правильно, не навязывается, он по большому счeту он всe доказывает своей игрой», – сказал Бубнов.
- 27-летний Глушенков в этом сезоне в 3 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: «Коммент.Шоу»