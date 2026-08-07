Самедов одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов оценил переход форварда Мирлинда Даку в московскую команду.
«Сильный трансфер. Это один из лучших нападающих последних сезонов в нашей стране. Безусловно, это усиление, причем очень даже хорошее.
Как это сыграет на результатах команды? Сложно сказать. Большие игроки приходили и раньше, но получалось не у всех. В любом случае на бумаге смотрится отлично», – сказал Самедов.
- Даку подписал со «Спартаком» контракт на три года. Его зарплата составит 3,75 миллиона евро в год.
- Албанский футболист будет выступать под номером 19.
- «Спартак» заплатил «Рубину» за Даку 11 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»