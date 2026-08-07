Стало известно, куда «Динамо» отправит Маухуба

Нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб близок к переходу в «Дубай Юнайтед», который тренирует Андреа Пирло.

Стороны обсуждают платную аренду марокканца. Этот трансфер позволит «Динамо» вернуть практически половину затрат на приобретение форварда. Соглашение также включает опцию выкупа – после окончания сезона клуб из ОАЭ сможет оформить полноценный переход Маухуба за сумму в районе 2 миллионов евро.