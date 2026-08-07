Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе

Медийный СКА из Ростова-на-Дону сегодня презентовал форварда Антона Заболотного.
Инсайдер Анар Ибрагимов раскрыл условия трансфера.
«Заболотный подписал контракт со СКА на полгода, зарплата – 500 тысяч рублей в месяц: Антон залетает в медиафутбол до истечения срока дисквалификация из-за допинга. Деньги – полмиллиона ежемесячно – для клуба Василия Вакуленко вполне подъемные.
Антон многократно декларировал, что карьеру в профспорте еще не завершил и планирует совершить туда камбэк. Решение о переходе в клуб Басты было принято вчера – как раз после заседания по допинговому делу. Большую роль в этом трансфере сыграл главный тренер СКА Андрей Каряка. Среди желающих были 2Drots, «Амкал». СКА я также упоминал, но для Забы было важно попасть туда, где нет профицита бывших футболистов с опытом РПЛ.
А в СКА уже есть своя прима – это Писарский [не забываем про Глушакова и Набабкина]. Но Каряка убедил Заболотного, и теперь медиафутбол получает легендарный дуэт в лице Владимира и Антона в клубе Басты. Сегодня у Забы первая тренировка», – написал источник.
- 35-летний форвард – воспитанник академии ЦСКА. За свою карьеру он выступал за ряд российских клубов: «Волгарь», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Химки» и «Спартак».
- В активе Заболотного – чемпионский титул и две победы в Кубке России. На профессиональном уровне нападающий провел 434 матча и забил 101 мяч.
- За сборную России форвард сыграл 19 встреч и отметился двумя забитыми мячами.