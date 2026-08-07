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Раскрыта зарплата Заболотного в новом клубе

7 августа, 12:35
5

Медийный СКА из Ростова-на-Дону сегодня презентовал форварда Антона Заболотного.

Инсайдер Анар Ибрагимов раскрыл условия трансфера.

«Заболотный подписал контракт со СКА на полгода, зарплата – 500 тысяч рублей в месяц: Антон залетает в медиафутбол до истечения срока дисквалификация из-за допинга. Деньги – полмиллиона ежемесячно – для клуба Василия Вакуленко вполне подъемные.

Антон многократно декларировал, что карьеру в профспорте еще не завершил и планирует совершить туда камбэк. Решение о переходе в клуб Басты было принято вчера – как раз после заседания по допинговому делу. Большую роль в этом трансфере сыграл главный тренер СКА Андрей Каряка. Среди желающих были 2Drots, «Амкал». СКА я также упоминал, но для Забы было важно попасть туда, где нет профицита бывших футболистов с опытом РПЛ.

А в СКА уже есть своя прима – это Писарский [не забываем про Глушакова и Набабкина]. Но Каряка убедил Заболотного, и теперь медиафутбол получает легендарный дуэт в лице Владимира и Антона в клубе Басты. Сегодня у Забы первая тренировка», – написал источник.

  • 35-летний форвард – воспитанник академии ЦСКА. За свою карьеру он выступал за ряд российских клубов: «Волгарь», брянское «Динамо», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Химки» и «Спартак».
  • В активе Заболотного – чемпионский титул и две победы в Кубке России. На профессиональном уровне нападающий провел 434 матча и забил 101 мяч.
  • За сборную России форвард сыграл 19 встреч и отметился двумя забитыми мячами.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Россия. Премьер-лига Заболотный Антон
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1786097112
Вот так и надо платить нашим игрулям. И в сините тоже.
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САДЫЧОК
1786098456
Глушенков 2,4 млрд рублей( народных) получит по контракту! Это преступление против футбола нашего и народа.
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crf57
1786105010
Теперь СКА Ростов-на-Дону наконец-то с такими игроками скоро будет конкурировать с ЗЕНИТОМ, а там глядишь и с ПСЖ посоревнуемся. Слава БАСТЕ !!!
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KayGo
1786107621
Получается, что в медиа лиге можно под допингом играть?
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Император 1
1786108410
В медиа клубе зарплата больше, чем в КАМАЗЕ 🤣🤣🤣
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