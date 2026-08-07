Умяров высказался о будущем Барко в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил вклад Эсекьеля Барко в команду.
– Общались с Барко по поводу его будущего? Как оцените его влияние на команду?
– По поводу контракта я ни с кем не общаюсь. Это не мое дело, это дело игрока и клуба. Понятно, что у Барко достаточно сильное влияние на команду, вы все это сами понимаете и видите. Третий сезон он это показывает.
– «Спартак» с Барко и без него – две разные команды?
– Как и с любым игроком, влияющим на игру команды.
- «Спартак» договорился о продлении контракта с Барко до 2030 года. Его зарплата составит 4,5 миллиона евро в год.
- Аргентинец выступает за московский клуб с 2024 года. Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 76 матчах.
Источник: «Матч ТВ»