Умяров высказался о будущем Барко в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил вклад Эсекьеля Барко в команду.

– Общались с Барко по поводу его будущего? Как оцените его влияние на команду?

– По поводу контракта я ни с кем не общаюсь. Это не мое дело, это дело игрока и клуба. Понятно, что у Барко достаточно сильное влияние на команду, вы все это сами понимаете и видите. Третий сезон он это показывает.

– «Спартак» с Барко и без него – две разные команды?

– Как и с любым игроком, влияющим на игру команды.