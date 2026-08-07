Известно состояние зенитовца Кондакова, которого увезли в больницу с матча против «Балтики»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков вернулся к работе в общей группе петербургской команды.
18-летний футболист получил повреждение в кубковом матче против «Балтики» (1:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Во время игрового эпизода защитник калининградцев Эдуардо Андерсон попал Кондакову локтем в лицо, после чего полузащитника заменили на Юрия Горшкова.
- Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ранее рассказывал, что Кондаков уехал со стадиона на скорой помощи еще до окончания встречи.
- Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак проинформировал, что 18-летний игрок избежал сотрясения мозга.
- Следующий матч «Зенит» проведет в рамках 3-го тура РПЛ против «Родины». Игра состоится в воскресенье, 9 августа, на «Газпром Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.
Источник: «Матч ТВ»