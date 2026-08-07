Известно состояние зенитовца Кондакова, которого увезли в больницу с матча против «Балтики»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков вернулся к работе в общей группе петербургской команды.

18-летний футболист получил повреждение в кубковом матче против «Балтики» (1:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во время игрового эпизода защитник калининградцев Эдуардо Андерсон попал Кондакову локтем в лицо, после чего полузащитника заменили на Юрия Горшкова.