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  • Известно состояние зенитовца Кондакова, которого увезли в больницу с матча против «Балтики»

Известно состояние зенитовца Кондакова, которого увезли в больницу с матча против «Балтики»

7 августа, 11:59
3

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков вернулся к работе в общей группе петербургской команды.

18-летний футболист получил повреждение в кубковом матче против «Балтики» (1:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во время игрового эпизода защитник калининградцев Эдуардо Андерсон попал Кондакову локтем в лицо, после чего полузащитника заменили на Юрия Горшкова.

  • Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ранее рассказывал, что Кондаков уехал со стадиона на скорой помощи еще до окончания встречи.
  • Сегодня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак проинформировал, что 18-летний игрок избежал сотрясения мозга.
  • Следующий матч «Зенит» проведет в рамках 3-го тура РПЛ против «Родины». Игра состоится в воскресенье, 9 августа, на «Газпром Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кондаков Даниил
Комментарии (3)
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Интерес
1786097179
Ну и слава богу! Всем скорейшего восстановления, а то скоро Мусаев станет лидером таблицы бомбардиров.
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САДЫЧОК
1786098275
Помню такого ныряльщика, который нечестно пенальти заработал так сказать.
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рылы
1786100185
там жесть какая-то. я так понял, этим ударом ему сломали брекеты на зубах, а они ему пробили губу насквозь. игроку балтики даже жёлтую не показали.
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