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€ 500 тыс

Эдуардо Андерсон

Балтика
31 января 2001 (25), Панама-Сити
#21 | Защитник
191 см
Панама
Статистика Новости
«Балтика» определилась с заменой проданному в «Зенит» Андраде
26 мая
3
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