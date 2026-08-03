«Сегодня все всe видели, как обычно»: Зобнин высказался о судействе с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча с «Ахматом». Он остался недоволен судейством.

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

– Тяжелая игра очень, тяжелые условия. Сегодня команда проявила характер. Всех болельщиков поздравляем с победой. Очень важные три очка.

– Что за пенальти там был странный такой?

– Я не понимаю, честно. Я не хочу обсуждать судейство, но сегодня все всe видели, как обычно. Но я буду молчать – люди разберутся, – сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.