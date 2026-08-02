Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий после матча со «Спартаком». Грозненская команда проиграла со счетом 1:2 во втором туре РПЛ, пропустив на 91-й минуте со штрафного удара.

– Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.

– Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?

– Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно все посмотрим, разберем.