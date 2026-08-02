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  • Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Спартака»

Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Спартака»

Вчера, 23:35
7

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий после матча со «Спартаком». Грозненская команда проиграла со счетом 1:2 во втором туре РПЛ, пропустив на 91-й минуте со штрафного удара.

– Понравилось, что мы играли так, как планировали. У соперника практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили.

– Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?

– Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно все посмотрим, разберем.

  • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Факел». Игра пройдет 10 августа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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WILDLING_HRUNDEL
1785703055
Как планировали)) слил игру усатый )
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Mirak92
1785703437
Чабан сторону которую тренирует перепутал)
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СПОРТ 21 века
1785704105
А что тут комментировать. Взяли привезли на ровном месте себе поражение. Хотя, будем откровенно, игра была ничейная. Она к ничьей и катилась, и, не ступи в первом эпизоде Ву, могла бы вообще закончиться 0:0. Но нулей в Премьер-лиге пока нет, и это словно искусственно кто-то делает. Уже довелось видеть как минимум три матча, которые должны были закончиться без забитых мячей. Но потом вдруг нарисовывается на ровном месте пенальти, игра раскрывается, и вместо нулей мы наблюдаем на табло то 2:1, то 4:2, 3:2. В общем, взяли на вооружение манипулировать результатами с модного ЧМ в США. Американцы действительно внедрили какой-то новый тренд, что футбол стал являться уже не спортивным состязанием, а простым шоу с заранее заготовленным результатом...
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Plyash
1785707689
Впервые , на мой взгляд , Черчесов ответил честно , и это даже очень достойно уважения .
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zigbert
1785736318
Не совсем так. У Спартака голевых моментов было больше. Конечно могла быть ничья или даже могли проиграть забей Ахмат второй гол. Хорошо что не сломились после такого глупого пенальти.
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