«Балтика» определилась с заменой проданному в «Зенит» Андраде

Калининградская «Балтика» активирует опцию выкупа панамского защитника Эдуардо Андерсона.
25-летний футболист провел сезон-2025/26 в калининградском клубе на правах аренды. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро.
В Андерсоне видят замену проданному в «Зенит» Кевину Андраде.
- Права на Андерсона принадлежат панамской «Альянсе», контракт с которой рассчитан до конца 2027 года.
- В завершившемся сезоне защитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
- Рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.
