«Балтика» определилась с заменой проданному в «Зенит» Андраде

Калининградская «Балтика» активирует опцию выкупа панамского защитника Эдуардо Андерсона.

25-летний футболист провел сезон-2025/26 в калининградском клубе на правах аренды. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро.

В Андерсоне видят замену проданному в «Зенит» Кевину Андраде.