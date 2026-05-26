Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в московский клуб.
«Вопрос в том, соответствуют ли его физическая форма и кондиции нынешнему «Спартаку». Дзюба еще в состоянии поиграть на высоком уровне. С точки зрения пиара – этот переход будет мощнейшим.
Если придет и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде – тоже хорошо», – сказал Губерниев.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»