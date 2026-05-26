Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в московский клуб.

«Вопрос в том, соответствуют ли его физическая форма и кондиции нынешнему «Спартаку». Дзюба еще в состоянии поиграть на высоком уровне. С точки зрения пиара – этот переход будет мощнейшим.

Если придет и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде – тоже хорошо», – сказал Губерниев.