Пономарев поддержал решение ЦСКА по тренеру: «Сколько можно преклоняться перед иностранщиной?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев доволен, что руководство армейцев собирается оставить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.

«Это нормально, буду рад, если его назначат. Нужно своим ребятам доверять. Хватит все, что не пригодилось в Европе, тащить к себе.

Сколько можно преклоняться перед иностранщиной? Что, у нас своих ребят нет? Гусев поработал в «Динамо», но все равно поменяли. Напрасно.

Игдисамов же пусть поработает. При нем ЦСКА уже начал в нападении хорошо взаимодействовать, молодежь начал выпускать. Нужно доверять ребяткам, а не всяким Лусиано [Гонду].

Мы ему [Игдисамову] все поможем. Я сам могу ему подсказать, если мне что-то будет не нравиться. С удовольствием, но если ко мне обратятся. Не обратятся, но что сделаешь – буду через прессу подсказывать», – сказал Пономарев.