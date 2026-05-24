Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров

«Акрон» сообщил, что тренерский штаб команды покинули пять специалистов.
Из тольяттинского клуба ушли Мурат Искаков, Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.
«После игры с «Крыльями» мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова.
Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привeл команду к закономерному сохранению прописки в элите.
При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество», – заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
