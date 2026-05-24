Клуб РПЛ объявил об уходе пяти тренеров

«Акрон» сообщил, что тренерский штаб команды покинули пять специалистов.

Из тольяттинского клуба ушли Мурат Искаков, Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.

«После игры с «Крыльями» мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова.

Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привeл команду к закономерному сохранению прописки в элите.

При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество», – заявил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.