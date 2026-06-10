Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», рассталась с известным комментатором спустя 8 месяцев после свадьбы

Дарья Исаева, ведущая Okko, сообщила о разводе с комментатором Романом Гутцайтом.

«Тяжело об этом сообщать, но мы с Ромой посчитали важным это сделать. Мы больше не вместе. Мы расстаемся с уважением и благодарностью к друг другу за 4 года, которые были полны счастливых моментов.

Мы просим с пониманием отнестись к нашим чувствам и переживаниям в этот непростой момент и воздержаться от комментариев», – написала Исаева.

Пара сыграла свадьбу в октябре.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Дарье 29 лет, Гутцайт старше ее на 10 лет.

Исаева болеет за «Арсенал».

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