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  • Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», рассталась с известным комментатором спустя 8 месяцев после свадьбы

Ведущая Okko, которую «все хотят трахнуть», рассталась с известным комментатором спустя 8 месяцев после свадьбы

10 июня, 21:31
11

Дарья Исаева, ведущая Okko, сообщила о разводе с комментатором Романом Гутцайтом.

«Тяжело об этом сообщать, но мы с Ромой посчитали важным это сделать. Мы больше не вместе. Мы расстаемся с уважением и благодарностью к друг другу за 4 года, которые были полны счастливых моментов.

Мы просим с пониманием отнестись к нашим чувствам и переживаниям в этот непростой момент и воздержаться от комментариев», – написала Исаева.

Пара сыграла свадьбу в октябре.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

  • Исаева помимо Okko ранее вела эфиры на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
  • Дарье 29 лет, Гутцайт старше ее на 10 лет.
  • Исаева болеет за «Арсенал».

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Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Loko_Roma
1781116347
Какую парашу постят
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рылы
1781116718
посмотрел фотки. обычная баба, ничего примечательного, сиськи небольшие, скоро 30 лет. с чего вдруг она выдаёт желаемое за действительное - непонятно. тут не то что спартачи-дезеувы, типа бумбраша, не захотят её - но и болельщики остальных клубов, с нормальной ориентацией.
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Красногорск_Фан
1781118877
Я ее не хочу. Все врут писаки
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bset
1781119908
Стыд... французский?.. немецкий?.. бомбардировский?.. а... испанский!
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NewLife
1781120909
Мне силикон не нравится. Девки дуры тратят деньги и здоровье.
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Боцман59rus
1781155049
_никого из этой пары не знаю, интересно они реально думают что они интересны кому то и мир вокруг них крутится?
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