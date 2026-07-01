Холанда назвали величайшим бомбардиром в мире

Главный тренер сборной Норвегии Стале Солбаккен высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде после матча с Кот-д’Ивуаром (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Он величайший бомбардир в мире, в этом нет никаких сомнений.

Он не принимал активного участия в этой игре, но в первом тайме у него был отличный шанс, а затем он забил гол. Он просто невероятен. Такой игрок, как он, привносит в команду спокойствие и хладнокровие.

Я думаю, что его очень недооценивают в плане удержания мяча. В этой игре он ни разу не потерял мяч, и это очень много значит для команды.

Я знаю, что он гордится тем, что является частью этого, играет за свою страну, но он также знает, что это команда, которая работает вместе, и ему нужна поддержка от партнеров по команде.

Забить пять голов в трех играх на чемпионате мира за такую ​​маленькую страну, как Норвегия, – это потрясающе, так что вся заслуга принадлежит ему. И нет, я бы ни на кого его не променял», – сказал Сольбаккен.

Также специалист прокомментировал игру своих подопечных во встрече с африканской сборной.

«У нас было несколько отличных моментов, у соперника тоже. Чудо, что мы сегодня не забили со стандартов. Возможно, мы были совсем немного сильнее соперника. Больше всего я горжусь тем, как команда отреагировала после того, как они сравняли счет.

[Об игре с Бразилией в 1/8 финала]. Об этом думать не хочу сейчас. Сегодня нужно просто насладиться этим моментом. Ребята заслужили право порадоваться сегодняшнему успеху. Я не хочу нагружать их мыслями о следующем матче. Но Бразилия в Нью-Йорке…» – приводит слова Солбаккена TV2.