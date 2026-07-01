Мбаппе прокомментировал победу над Швецией, которой забил 2 мяча

Капитан сборной Франции нападающий Килиан Мбаппе высказался о матче с Швецией (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Я осознаю, ради чего я играю, где нахожусь и что должен делать. Команда осознает, что она должна делать здесь. Началось новое соревнование. Сегодня мы играли хорошо, несмотря на тяжелое начало. Мы включились в игру, у нас были моменты, которые мы могли реализовать.

Дань уважения Дидье Дешаму? Это заложено в ДНК нашей команды. Мы участвуем в этом все вместе. Тренер переживает трудные времена, которые, к сожалению, отражаются на всех. Это очень тяжело. Мы ни в коем случае не бросим его одного. Мы будем его поддерживать.

Я сосредоточен на атмосфере в раздевалке. [Парагвай] показал, что к ним нужно относиться серьезно, они обыграли Германию. Мы идем за победой», – сказал Мбаппе.