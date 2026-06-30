Кокорин встал на защиту «Зенита»: «Не может быть позором российского футбола»

Александр Кокорин не согласен с фанатской кричалкой «Зенит» – позор российского футбола».

Первыми ее запустили болельщики «Факела» в мае 2024 года.

За два года кричалку подхватили на всех стадионах РПЛ, кроме «Газпром Арены».

КДК РФС штрафует клубы за нее на десятки тысяч рублей.

«Зенит» не любят в России? Это везде так – чемпионов не любят.

Образно говоря, в Италии абсолютно все не любят «Ювентус», потому что там никто не мог обогнать их по трофеям.

Кричалка про «позор российского футбола» – это неправда. Какой «Зенит» «позор»?

Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. «Зенит» не может быть позором», – считает Кокорин.