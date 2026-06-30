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  • Кокорин встал на защиту «Зенита»: «Не может быть позором российского футбола»

Кокорин встал на защиту «Зенита»: «Не может быть позором российского футбола»

30 июня, 14:47
45

Александр Кокорин не согласен с фанатской кричалкой «Зенит» – позор российского футбола».

  • Первыми ее запустили болельщики «Факела» в мае 2024 года.
  • За два года кричалку подхватили на всех стадионах РПЛ, кроме «Газпром Арены».
  • КДК РФС штрафует клубы за нее на десятки тысяч рублей.

«Зенит» не любят в России? Это везде так – чемпионов не любят.

Образно говоря, в Италии абсолютно все не любят «Ювентус», потому что там никто не мог обогнать их по трофеям.

Кричалка про «позор российского футбола» – это неправда. Какой «Зенит» «позор»?

Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. «Зенит» не может быть позором», – считает Кокорин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (45)
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DMитрий
1782820500
Даже до Кокорина это дошло!
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Good_win_ФКСМ
1782820654
уголовник и дегенерат кокоша - символ всего, что связано с бо.мжарней, - не может даже на чужбине осознать, что он даже для бо.мжарни - позор и отработанный материал...
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Литейный 4 (returned)
1782820718
Вот это правильно. Зенит всегда приносил очки, а свинарня их всегда разбазаривала. Стыдно за спартак- антинародный позор России. САСПР! Гыгыгы
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slavа0508
1782821621
Вроде не может . а на деле есть ...
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Настоящий Зенитовец
1782821781
Хоть кто-то правду сказал, пускай и не авторитетный источник, не любят Зенит из-за его побед, так, например, и с ЦСКА было, обидно секте, нужно с пониманием отнестись.
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ziborock
1782822990
Всегда зарабатывал очки в ЛЧ?! Это в 2021, когда занял 3 место в группе даже не обойдя Мальме, или в 2020 - 1 очко и последнее место в группе!!! Подлизывай но знай меру!😆😆😃 Зенит с 2015 года в ЛЧ не выигрывает на выезде! 11 лет без побед!!!🤣😂😅
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...уефан
1782824143
...и это говорит тот, который в пивнухе кокошил насмерть стулом бабушек-дедушек- абонентов горгаза, которых обобрал Газпром, что бы ему же, этому Кокоше с этих деньгов и выплачивать зарплату, на которую он заливал свою сливу в данной тошниловке. Позор - однозначно, без вариантов и возражений! ЗПРФ!...
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baggio80
1782825639
зенит не позор, а ПОЗОРИЩЕ всего мирового футбола.
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Юбиляр
1782825869
Не может, но ведь реально позор !!! ЗПРФ!🤣
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Айболид
1782826803
Вроде и недалёкий человек ,а понимает . Зато визг какой поднялся у уязвлёных свиносектатов . УжОс ! И как таких до интЫрнета допускают ...
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