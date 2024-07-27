Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

27 июля 2024, 23:30
23

Дарья Исаева, ведущая Okko Sport, выложила новое фото с отдыха в Турции.

Девушка запечатлена в купальнике.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

  • Исаева помимо Okko также ведет эфиры, посвященные Примере, на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
  • 27-летняя Дарья встречается с футбольным комментатором Романом Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.
  • Исаева болеет за «Арсенал».

Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках

Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции

Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой
Турция. Суперлига
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1722113100
кто же не хочет трахнуть Дашку-искусницу?))
Ответить
VVM1964
1722113459
"все хотят тебя трахнуть" - так радуйся, что внешностью и фигурой Бог не обделил !
Ответить
Atom2020
1722113875
Поехала пи*** на выезда
Ответить
serhio80
1722116279
лять) ну выложите уже в офисе подборку плейбоя за 73й год) пусть хоть обдрочится ваш малолетний выпускающий редактор новостей)
Ответить
serhio80
1722116398
лять, положите уже в офисе подборку плейбоя за 73й год и пару тройку плакатов с вандой) пусть ваш выпускающий новостей хоть обдрочится)
Ответить
Ageorgov
1722137400
все хотят тебя трахнуть»...Ну, а зачем ты тогда оголяешься, посещаешь места.., провоцируешь..., строишь из себя дурочку? Это хорошо , что у парней ещё сохраняется желание... в мире " пидоров и полупидоров", "репродуктивная" функция падает. Скоро будете размножаться только через "пробирочки", овцы тупые. Время летит, старость не задержится.., будешь ещё и сожалеть в поисках "самотыков"... Иди лучше на воротах постой - больше парней тогда в футбол играть придут, новые таланты появятся, быть может, в РПЛ ..)))
Ответить
O-kolesov
1722141310
Интересно, а чё она там рассматривает?
Ответить
Spartak_forv@
1722147951
Судя по всему,в журналистике ценится не острота ума, а количество неприкрытого тела
Ответить
Anton1969
1722150521
Автор, выучите русский язык!!!
Ответить
Andrering87
1722152940
Обычная шл.... Ой хорошая девочка))
Ответить
Главные новости
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
4
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
9
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Все новости
Все новости
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Батраков рассказал о трудностях акклиматизации в Турции
Вчера, 19:00
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
Вчера, 15:23
8
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 13:50
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
Вчера, 10:52
4
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
Вчера, 05:32
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
Вчера, 03:17
8
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
Вчера, 01:30
3
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
Вчера, 00:18
8
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
9 сентября
6
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
9 сентября
6
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
9 сентября
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
9 сентября
10
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
9 сентября
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
9 сентября
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
9 сентября
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
8 сентября
1
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
7 сентября
3
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
6 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
5 сентября
6
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
5 сентября
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
5 сентября
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
5 сентября
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
5 сентября
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
4 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+