Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

Дарья Исаева, ведущая Okko Sport, выложила новое фото с отдыха в Турции.

Девушка запечатлена в купальнике.

Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.

«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.

Исаева помимо Okko также ведет эфиры, посвященные Примере, на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

27-летняя Дарья встречается с футбольным комментатором Романом Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.

Исаева болеет за «Арсенал».

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