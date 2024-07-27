Ведущая Okko выложила новое горячее фото из Турции

Дарья Исаева, ведущая Okko Sport, выложила новое фото с отдыха в Турции.
Девушка запечатлена в купальнике.
Ранее Исаева, болельщица «Локомотива», посещала выезда, но перестала. Причину объяснила в интервью.
«Главная причина, почему я перестала ездить, – это то что на выезда ездит очень мало девочек, в основном ездят парни, и объективно – все хотят тебя трахнуть», – поделилась Дарья.
- Исаева помимо Okko также ведет эфиры, посвященные Примере, на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 27-летняя Дарья встречается с футбольным комментатором Романом Гутцайтом, который старше ее на 10 лет.
- Исаева болеет за «Арсенал».
Ведущая Okko выложила эротичные фото в колготках
Ведущая Okko выложила горячие фото из Турции
Источник: телеграм-канал Дарьи Исаевой