Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров дал понять, что покинет клуб, вылетевший из Суперлиги Турции.

– Согласились бы играть во второй турецкой лиге?

– Точно – нет, не соглашусь.

– «Кайсериспор» предложил новый контракт. Насколько серьезно обдумываете предложение, какие мысли по поводу будущего?

– Когда мы общались с президентом клуба, он намекнул, что хочет, чтобы я остался. Договорились, что доиграем сезон до конца и посмотрим, как сложится.

По поводу своего будущего, сложно сказать. Я не спрашивал агента, что и как. Я был сконцентрирован только на оставшихся матчах.

Так что не знаю по поводу будущего. Варианты есть, точно знаю, звонят и из Турции, и из России, и из других чемпионатов. Агент занимается, но я туда не лезу, чтобы голову не забивать.