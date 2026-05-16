Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе

Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе

Вчера, 14:30
2

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров дал понять, что покинет клуб, вылетевший из Суперлиги Турции.

– Согласились бы играть во второй турецкой лиге?

– Точно – нет, не соглашусь.

– «Кайсериспор» предложил новый контракт. Насколько серьезно обдумываете предложение, какие мысли по поводу будущего?

– Когда мы общались с президентом клуба, он намекнул, что хочет, чтобы я остался. Договорились, что доиграем сезон до конца и посмотрим, как сложится.

По поводу своего будущего, сложно сказать. Я не спрашивал агента, что и как. Я был сконцентрирован только на оставшихся матчах.

Так что не знаю по поводу будущего. Варианты есть, точно знаю, звонят и из Турции, и из России, и из других чемпионатов. Агент занимается, но я туда не лезу, чтобы голову не забивать.

  • В январе Макаров перешел в «Кайсериспор» из «Динамо» на правах свободного агента.
  • Российский хавбек поучаствовал в 12 матчах и получил 3 желтых карточки.

Еще по теме:
Макаров прошелся по Гусеву: «Этот сильный в кавычках тренер сделал мне подлянку» 3
Макаров подробно рассказал о работе с Карпиным в «Динамо»
Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал» 12
Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Кайсериспор Макаров Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1778931963
т.е. играть так ***, что клуб вылетел в низшую лигу - это его уровень, а играть в той лиге куда он своей **ной игрой слил клуб - не его уровень.... уже не раз говорил, нужно принять четкий закон - слил клуб в низший дивизион - получил бан на следующий сезон на право играть за другую команду в высшем дивизионе
Ответить
Главные новости
Уход основного игрока «Спартака», новый тренер «Челси», психанувший Роналду и другие новости
01:05
Фото23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе
00:57
5
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока
00:17
3
Фото41-летнего Роналду признали худшим игроком финала азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 23:56
5
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
Вчера, 23:49
2
Некрасивый поступок Роналду после поражения
Вчера, 23:17
4
«Аль-Наср» с Роналду проиграл японцам в финале азиатской Лиги чемпионов 2
Вчера, 22:51
4
Клуб из Краснодарского края может закрыться
Вчера, 22:16
4
Определен игрок сезона в Бундеслиге
Вчера, 21:58
2
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
Вчера, 21:47
6
Все новости
Все новости
Макаров отказался играть за «Кайсериспор» во 2-м турецком дивизионе
Вчера, 14:30
3
Чалов доволен, что уехал из России: «Всегда об этом мечтал»
Вчера, 10:39
12
Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет
9 мая
8
Определился чемпион Турции
9 мая
У Салаха есть вариант в Турции
30 апреля
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
28 апреля
6
Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона
27 апреля
14
Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции
27 апреля
1
Гол Чалова назвали «редким астрономическим явлением»
26 апреля
4
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
25 апреля
8
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Чалов
23 апреля
Турецкий клуб выкупил Шомуродова
22 апреля
1
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Чалову посоветовали закончить карьеру в 28 лет: «Не нужен никому бесплатно даже в ПФЛ»
17 апреля
6
Заявление Джикии о своем будущем
15 апреля
2
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
11 апреля
3
Юран назвал клуб, который возглавит
4 апреля
2
Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»
26 марта
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Юран рассказал о переговорах с турецким клубом
19 марта
Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»
14 марта
7
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
ВидеоОсимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 