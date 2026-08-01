«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026

«Галатасарай» намерен усилить позицию «десятки» до закрытия летнего трансферного окна.
Главная цель турецкого клуба – атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Россиянина «Галатасарай» котирует выше, чем Хулио Энкисо из «Страсбура», который играл за Парагвай на ЧМ-2026.
- 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
- Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.
Источник: Sportcell