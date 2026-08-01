«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026

«Галатасарай» намерен усилить позицию «десятки» до закрытия летнего трансферного окна.

Главная цель турецкого клуба – атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

Россиянина «Галатасарай» котирует выше, чем Хулио Энкисо из «Страсбура», который играл за Парагвай на ЧМ-2026.