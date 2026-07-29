«Зенит» сыграет с командой Текке

Фатих Текке, главный тренер «Трабзонспора», сообщил о планах провести товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.
«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Фатих Текке.
Ранее петербургский клуб объявил о переходе из «Трабзонспора» нападающего Фелипе Аугусто.
- Фатих Текке хорошо знаком с «Зенитом» – с 2006 по 2009 год он выступал за петербуржцев в качестве игрока.
- Бывший форвард провел за сине-бело-голубых 91 матч и забил 29 голов.
- В составе «Зенита» Текке выиграл чемпионат России (2007), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок УЕФА (2008) и Суперкубок России (2008).
Источник: Sport24