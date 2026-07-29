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«Зенит» сыграет с командой Текке

29 июля, 23:58
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Фатих Текке, главный тренер «Трабзонспора», сообщил о планах провести товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.

«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Фатих Текке.

Ранее петербургский клуб объявил о переходе из «Трабзонспора» нападающего Фелипе Аугусто.

  • Фатих Текке хорошо знаком с «Зенитом» – с 2006 по 2009 год он выступал за петербуржцев в качестве игрока.
  • Бывший форвард провел за сине-бело-голубых 91 матч и забил 29 голов.
  • В составе «Зенита» Текке выиграл чемпионат России (2007), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок УЕФА (2008) и Суперкубок России (2008).

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Зенит Текке Фатих
Комментарии (1)
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Garrincha58
1785399156
Три недели будет перерыв не понятно для чего он нам то нужен только лишь для Карпина, а так бы лучше хотя кубковые матчи играли. В декабре играть наверно лучше. Зачем сейчас нам подстраиваться под европейский календарь. У нас теперь своя песня у них своя,но наши функционеры не хотят принимать верные решения
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