«Зенит» сыграет с командой Текке

Фатих Текке, главный тренер «Трабзонспора», сообщил о планах провести товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.

«Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью», – сказал Фатих Текке.

Ранее петербургский клуб объявил о переходе из «Трабзонспора» нападающего Фелипе Аугусто.