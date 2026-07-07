Агенты предложили Угальде турецким клубам

Агенты Манфреда Угальде предложили нападающего «Спартака» турецким клубам.
В их число входят «Галатасарай» и «Фенербахче». Для самого Угальде Турция не является приоритетным вариантом. Тем не менее сторона футболиста настроена найти новую команду игроку в текущее трансферное окно и ведeт поиск нового клуба для костариканца также в других лигах.
- 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru