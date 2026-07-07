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Агенты предложили Угальде турецким клубам

Сегодня, 10:21
6

Агенты Манфреда Угальде предложили нападающего «Спартака» турецким клубам.

В их число входят «Галатасарай» и «Фенербахче». Для самого Угальде Турция не является приоритетным вариантом. Тем не менее сторона футболиста настроена найти новую команду игроку в текущее трансферное окно и ведeт поиск нового клуба для костариканца также в других лигах.

  • 24-летний Угальде в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 38 матчах, отметился 8 голами и 4 ассистами.
  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Фенербахче Угальде Манфред
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1783409490
Тем временем, шары сильного мозга никто не забирает, на сухую уже вышел долбить собак, под мостом!
Ответить
Император 1
1783410091
Турки не дадут Спартаку желаемую сумму.
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СильныйМозг
1783410550
Испортили парню карьеру, кому нужен дырявый неликвид?
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Терекфан
1783411992
Мелкадзе лучше,во всяком случае в прошедшем сезоне был лучше.
Ответить
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