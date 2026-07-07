Агенты предложили Угальде турецким клубам

Агенты Манфреда Угальде предложили нападающего «Спартака» турецким клубам.

В их число входят «Галатасарай» и «Фенербахче». Для самого Угальде Турция не является приоритетным вариантом. Тем не менее сторона футболиста настроена найти новую команду игроку в текущее трансферное окно и ведeт поиск нового клуба для костариканца также в других лигах.