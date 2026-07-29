Гусев предложил себя клубам РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев готов вернуться в РПЛ.
«Гусев хочет и готов вернуться к работе в РПЛ. Об этом он уже уведомил клубы
Летом у Ролана Саныча было предложение от «Урала», на которое он готов был согласиться, но клуб выбрал… Сергея Юрана.
Уже в межсезонье Гусев отошел от всех беспокоящих мыслей и дел и готов камбэкаться. Теперь осталось дождаться первых увольнений», – написал источник.
- Гусев тренировал «Динамо» с лета 2023 года по май 2026 года: сначала входил в тренерский штаб, с 17 ноября 2025 года работал исполняющим обязанности главного тренера, а с 23 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года являлся полноценным главным тренером команды.
- Он воспитанник бело-голубых.
- Отставок в сезоне РПЛ еще не было.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»