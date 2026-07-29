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Гусев предложил себя клубам РПЛ

29 июля, 22:39
8

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев готов вернуться в РПЛ.

«Гусев хочет и готов вернуться к работе в РПЛ. Об этом он уже уведомил клубы

Летом у Ролана Саныча было предложение от «Урала», на которое он готов был согласиться, но клуб выбрал… Сергея Юрана.

Уже в межсезонье Гусев отошел от всех беспокоящих мыслей и дел и готов камбэкаться. Теперь осталось дождаться первых увольнений», – написал источник.

  • Гусев тренировал «Динамо» с лета 2023 года по май 2026 года: сначала входил в тренерский штаб, с 17 ноября 2025 года работал исполняющим обязанности главного тренера, а с 23 декабря 2025 года по 22 мая 2026 года являлся полноценным главным тренером команды.
  • Он воспитанник бело-голубых.
  • Отставок в сезоне РПЛ еще не было.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Гусев Ролан
Комментарии (8)
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FCSpartakM
1785354512
Юран там ударно начал в ЕКБ, дай бог через лет пять выйдет в вышку
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САДЫЧОК
1785355940
Никому он не нужен мерзавец.
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ZAITZEFF2011
1785357897
Пусть со второй лиги начинает показывать свою состоятельность как тренер. И посмотрим чего он стоит.
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Император 1
1785363833
Хороший вариант.
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Romeo 123
1785372838
Гусев тренер не плохой , жаль в динамо не дали шанс, зениту гусев принёс золотые медали
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jerry093
1785374862
вон вторая восьмерка считай свобода, все равно кто-то скоро отвалится. доказывай нихачу
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subbotaspartak
1785381596
Как с гуся вода... Наверно заканчивается еда...
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DmitryViktorovich
1785387586
Урал очень не важен с юраном, чую скоро руководство Урала пожалеет об этом
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