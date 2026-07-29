Гусев предложил себя клубам РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Ролан Гусев готов вернуться в РПЛ.

«Гусев хочет и готов вернуться к работе в РПЛ. Об этом он уже уведомил клубы

Летом у Ролана Саныча было предложение от «Урала», на которое он готов был согласиться, но клуб выбрал… Сергея Юрана.

Уже в межсезонье Гусев отошел от всех беспокоящих мыслей и дел и готов камбэкаться. Теперь осталось дождаться первых увольнений», – написал источник.