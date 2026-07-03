«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов

Вингер «Фенербахче» Доржель Нене заинтересовал «Зенит» и «Спартак».
Российские клубы еще не делали официальных предложений по игроку, но начали переговоры через агентов.
Стамбульцы хотят выручить от продажи футболиста не меньше 25 миллионов евро.
Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение.
- 23-летний вингер начал прошлый сезон в «Ред Булл Зальцбург», где в 8 встречах отметился 2 голами и 2 ассистами.
- «Фенербахче» приобрел Нене в августе 2025-го. За турецкий клуб вингер отметился 11 голами и 10 ассистами в 39 играх.
- Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2030 года.
- На счету Нене 32 матча, 9 голов и 2 ассиста за сборную Мали.
Источник: Hurriyet