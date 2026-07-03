«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов

Вингер «Фенербахче» Доржель Нене заинтересовал «Зенит» и «Спартак».

Российские клубы еще не делали официальных предложений по игроку, но начали переговоры через агентов.

Стамбульцы хотят выручить от продажи футболиста не меньше 25 миллионов евро.

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал доволен Нене, но не будет возражать против его продажи, если клуб получит выгодное предложение.