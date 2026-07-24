Мнение Быстрова о чемпионских перспективах «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Посмотрим, кто лучше подготовился к сезону. Всем по силам побороться за чемпионство, но игру команд мы пока не видели. «Спартак»? Тут всe может быть, это же «Спартак».

Про команды, которые могут вылететь, вообще нет смысла говорить. Важно знать, у кого какие задачи и кто как усилился. А здесь пока тихо», – сказал Быстров.