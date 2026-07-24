Судья пытался остановить провокацию Соболева в адрес фанатов «Спартака»

Главный арбитр матча за OLIMPBET-Суперкубок России Евгений Буланов потребовал от нападающего «Зенита» Александра Соболева покинуть зону перед фанатской трибуной «Спартака» во время празднования гола.

Эпизод случился на 90+8-й минуте встречи, когда Соболев, прежде выступавший за красно-белых, сравнял счет и направился к сектору спартаковских болельщиков. С трибуны в форварда немедленно полетели пластиковые бутылки и зажигалки.

Переговоры Буланова с игроком были показаны в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

«Номер 7. Смотрю, смотрю, смотрю. Уходи, уходи оттуда Сань, ***!» – обратился судья к футболисту.

После инцидента Буланов также обсудил момент с судейской бригадой: «Зажигалки полетели. Думаю, Соболев изначально с Угальде зацепился, нет? С 3-м номером «Спартака». Соболев и 3-й».