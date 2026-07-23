КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев наказан по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

«За провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 тысяч рублей», – написал КДК.