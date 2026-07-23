КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев наказан по итогам суперкубкового матча против «Спартака».
«За провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 тысяч рублей», – написал КДК.
- Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
- К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
- К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.
Источник: РФС