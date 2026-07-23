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КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»

Сегодня, 17:18
39

Нападающий «Зенита» Александр Соболев наказан по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

«За провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 тысяч рублей», – написал КДК.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда форвард петербургского клуба Александр Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (39)
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ziborock
1784816448
Да он в Доте больше денег просирает!🤣
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evgevg13
1784816450
Ну усё, не дотянет бедолага до конца месяца
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рылы
1784816841
у бумбраша, с тарасофской ориентацией, ставка в бачках и под мостом 300р/час, о чём она сама не раз писала. этож 100 часов надо работать, чтобы 30 тыщ заработать!
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...уефан
1784816843
...ага, и потрепать по-отечески за ухо)...
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АЛЕКС 58
1784816845
А судейке продажному премию!?
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DMитрий
1784817215
Он больше потратил, чтобы к ним на заседание приехать.
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Semenycch
1784817361
Браво Саша, парнокопытных нужно наказывать!
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Everest13
1784818314
Я так понимаю что такой бешеный штраф будет примером для всех😁, ибо теперь за 30ку можно включать обезьянку переодически 🤭
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knikos
1784818635
30 тыс !!! Вот КДК поугорал над свинарником ...
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NewLife
1784819059
На питерских помойках объявлен сбор денег в помощь дельфину и для неплатежеспособного рфс😆
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