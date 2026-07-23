Радимов раскритиковал КДК после вызова Соболева

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил решение КДК вызвать на заседание нападающего петербургской команды Александра Соболева. РФС будет разбирать его поведение в суперкубковом матче со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК, тратить время, тратить деньги на билеты… Ну, запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК.

Это просто бред – заниматься таким. Когда «Спартак» выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков «Зенита» – и ничего не было. И вообще во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на «Сантьяго Бернабеу», снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». Роналду забил на «Ноу Камп», снял майку и показал ее болельщикам «Барселоны». И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК. Понятно, что Соболев – не Месси, но он такой же футболист», – сказал Радимов.