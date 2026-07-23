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Радимов раскритиковал КДК после вызова Соболева

Сегодня, 07:24
32

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил решение КДК вызвать на заседание нападающего петербургской команды Александра Соболева. РФС будет разбирать его поведение в суперкубковом матче со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК, тратить время, тратить деньги на билеты… Ну, запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК.

Это просто бред – заниматься таким. Когда «Спартак» выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков «Зенита» – и ничего не было. И вообще во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на «Сантьяго Бернабеу», снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». Роналду забил на «Ноу Камп», снял майку и показал ее болельщикам «Барселоны». И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК. Понятно, что Соболев – не Месси, но он такой же футболист», – сказал Радимов.

  • Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.
  • К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.
  • К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (33)
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АЛЕКС 58
1784781076
Всё правильно! Нашли крайнего для нарушения регламента. У него и мозгов нет с детства. Лучше Дюкова с Миллером вызовите,и Карася вместе с ними с Мажичем. И поспрашивать с помощью паяльника. Много чего наружу выйдет!
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Айболид
1784781715
Беспредел московской футбольной мафии .
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ТяжелаяАртиллерия
1784783992
В КДК испугались петушиной волны критики, повелись.
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ПалкоВводецъ007
1784784484
Дык КДК насквозь пропитано свинарней. Они всегда Зениту палки в колеса ставят. Стыдно за антинародный судейский кб позор России. САСПР.
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andr45
1784786504
РАДИМОВ «Когда «Спартак» выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков «Зенита» Ври, но знай же меру, хоть ты и питерский) Во-первых, ты, обормотина, сам признаешь, что «Спартак» праздновал победу ПОСЛЕ матча) Во-вторых, дурья твоя башка, спартаковцы праздновал победу у ворот, которые Помазун защитил ПОСЛЕ завершения серии пенальти. И не вина спартаковцев, что по заведенной ДЮКОВЫМ традиции, серии пенальти бьются перед трибуной, купленной МИЛЛЕРОМ для питерских фанатов с целью увеличения числа болельщиков) Читая эти и подобные излияния, на ум приходят стихи из твоего творчества, в которых ты описал себя) РАДИМОВ «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
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Айболид
1784789946
Забавные вещи происходят : по итогам матча в С-Петербурге, после провокационнногл празднования игроками Спартака у зенитовского сектора, наказаны был Зенит и его болельщикии, кидавшие пластиковые бутылки. А за аналогичные действия болельщиков Спартака в НН, опять собираются наказать игрока Зенита. И они ещё что-то визжат про админресурс.
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Номэд
1784792185
Надеть, как советовал тут один, кондом дельфину на голову и отпустить в родную питоросятню.
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bashnat013
1784792230
Дикари!
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Cleaner
1784792776
Гопник БУЛАНОВ защищает гопника ДЕЛЬФИНА. А СТЫДНО за ВЕСЬ ЗЕНИТ...(((
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anatolich72
1784794253
Во всем мире проводится жеребьёвка перед назначением пенальти, что об этом пивной эксперт умолчал. Двуликий анус буланов
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