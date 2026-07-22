Аршавин определил главную звезду российского футбола

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET определил первую звезду отечественного футбола.

– Робби Уильямс выступает на финале чемпионата мира-2026. Вы его котируете?

– Да. Это глобальная звезда.

– Кто главная локальная звезда российского футбола?

– Локальная? Артем Дзюба, хочется так сказать.