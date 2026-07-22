Аршавин определил главную звезду российского футбола

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET определил первую звезду отечественного футбола.
– Робби Уильямс выступает на финале чемпионата мира-2026. Вы его котируете?
– Да. Это глобальная звезда.
– Кто главная локальная звезда российского футбола?
– Локальная? Артем Дзюба, хочется так сказать.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Больше всего матчей в карьере Дзюба провел за «Зенит».
Источник: «Чемпионат»