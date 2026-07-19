Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о совместных играх с Артемом Дзюбой.
«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.
А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: «Бомбардир»