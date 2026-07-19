Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о совместных играх с Артемом Дзюбой.

«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.

А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.