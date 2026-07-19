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Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»

Сегодня, 16:33
2

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о совместных играх с Артемом Дзюбой.

«Кстати, я не ожидал, что он очень хорошо играет в [пляжный] волейбол.

А в футболе на воротах ему лучше не стоять – я ему забил в очко», – сказал Овечкин на ютуб-канале FONBET.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1784468833
Ваще порадовал ты друга..) Два героя нации. Вопрос , кто- какой?(
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Krasnodarskiy bombardirch
1784469955
Овечкин легенда
Ответить
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