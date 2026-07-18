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«Краснодару» посоветовали подписать Дзюбу

Вчера, 00:29
6

Инсайдер Андрей Панков считает, что «Краснодару» стоит подписать свободного агента Артема Дзюбу.

«С учетом травмы Джона Кордобы точно мог бы пригодиться.

Да, взяли Воробьeва, но первые туры он будет один и без подмоги. Мозес Кобнан может уйти, да и вряд ли он сильнее Дзюбы. Думаю, Мусаев смог бы с ним найти общий язык. Поднял бы медийку, которая у «Краснодара» и сейчас развивается прекрасно», – написал Панков.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (6)
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evgevg13
1784346247
Сколько Панкову заплатили за этот высер?
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subbotaspartak
1784350141
Куды только его не совали...
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Чилим.
1784353585
А Панков не хочет подписать свободного агента Артема Дзюбу домой себе на замену ?
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Жорик кекс обжорик
1784358650
Вот Кордоба заявил, что не верьте слухам, Есть Кошкаров, Мукаилов, покупают Воробьева, что делать 4 нападающими + Дзюбой?. Панк, просто высерает эту новость, не думая своей головой.
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NewLife
1784359382
Почему Бомбардир любую вошку называет инсайдером и печатает их бредни😬
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Бумбраш
1784363660
Нигде и никому это палено не нужно!!!
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