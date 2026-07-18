«Краснодару» посоветовали подписать Дзюбу

Инсайдер Андрей Панков считает, что «Краснодару» стоит подписать свободного агента Артема Дзюбу.
«С учетом травмы Джона Кордобы точно мог бы пригодиться.
Да, взяли Воробьeва, но первые туры он будет один и без подмоги. Мозес Кобнан может уйти, да и вряд ли он сильнее Дзюбы. Думаю, Мусаев смог бы с ним найти общий язык. Поднял бы медийку, которая у «Краснодара» и сейчас развивается прекрасно», – написал Панков.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова