«Краснодару» посоветовали подписать Дзюбу

Инсайдер Андрей Панков считает, что «Краснодару» стоит подписать свободного агента Артема Дзюбу.

«С учетом травмы Джона Кордобы точно мог бы пригодиться.

Да, взяли Воробьeва, но первые туры он будет один и без подмоги. Мозес Кобнан может уйти, да и вряд ли он сильнее Дзюбы. Думаю, Мусаев смог бы с ним найти общий язык. Поднял бы медийку, которая у «Краснодара» и сейчас развивается прекрасно», – написал Панков.