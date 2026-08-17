Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил критику в адрес вратаря команды Александра Максименко.

– Максименко много критикуют, особенно после матча с «Краснодаром». У вас есть вопросы по вратарской позиции в «Спартаке»?

– Разве плохие были удары? Один игрок чемпионата мира шикарно пробил в дальний угол, второй тоже сумасшедший удар. То, что он не выручил – да. Но он и не привез, и ничего не сделал.

Когда команда проигрывает, всегда будут говорить, что вратарь плохо отыграл или еще что‑то. Спада я не вижу у него. Но я не тренер вратарей.