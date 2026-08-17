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  • «Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды

«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды

17 августа, 17:03
4

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о вратарской линии команды.

«Спартак» только что подписал новое соглашение с Помазуном. Как считаете, красно‑белым стоит дать шанс ему в ближайших матчах? Тем более он здорово провел серию пенальти в финале Кубка России.

– Серия пенальти – это где‑то лотерея. Но да, Максименко – не самый лучший вратарь по большому счету. Это, конечно, на усмотрение тренера. Если Помазун себя проявит, когда ему дадут шанс, то потом он вдолгую будет посильнее и вытеснит Максименко. Наверное, надо дать ему шанс. Если вратарь надежен и спокоен, то и защита лучше играет. Максименко, повторюсь, не всегда выручал.

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • Он всю карьеру проводит в московском клубе.
  • Голкипер пропустил 273 гола в 238 матчах в составе красно-белых.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (4)
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Beskow
1786978128
Сухая правда, и это вам не мелочь по карманам тырить- Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко является лидером Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по предотвращённым голам. Благодаря вратарю красно-белые пропустили на 2,1 гола меньше ожидаемого. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. По информации издания, в пятёрку вратарей чемпионата России по предотвращённым голам также входят Владислав Тороп (ЦСКА, 2), Илья Лантратов («Локомотив», 2), Максим Бориско («Балтика»/ЦСКА, 1,9) и Андрей Лунёв («Динамо» Москва, 0,9).
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Интерес
1786979565
Ну вчера он спас "Спартак" в Калининграде, в конечной стадии предотвратив два голешника.И один гол организовал.Мяч быстро и зряче вводил в игру.А что Помазун в игре покажет, не знает даже он сам.
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