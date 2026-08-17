«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о вратарской линии команды.

– «Спартак» только что подписал новое соглашение с Помазуном. Как считаете, красно‑белым стоит дать шанс ему в ближайших матчах? Тем более он здорово провел серию пенальти в финале Кубка России.

– Серия пенальти – это где‑то лотерея. Но да, Максименко – не самый лучший вратарь по большому счету. Это, конечно, на усмотрение тренера. Если Помазун себя проявит, когда ему дадут шанс, то потом он вдолгую будет посильнее и вытеснит Максименко. Наверное, надо дать ему шанс. Если вратарь надежен и спокоен, то и защита лучше играет. Максименко, повторюсь, не всегда выручал.