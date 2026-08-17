Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Семенов прокомментировал результаты «Спартака» в сезоне-2026/27.
«За «Спартаком» стало гораздо приятнее смотреть. Из команды ушли визжащие Абаскали и Тедеско, сейчас там адекватные люди. Поэтому команде пришел результат.
При Карседо «Спартак» стал выглядеть лучше. Он стал более спокойным и уравновешенным во всех смыслах.
Отчасти из-за этого «Спартак» одержал победу в матче с «Балтикой». И поэтому идет в зоне лидеров», – сказал Семeнов.
- У «Спартака» 4 победы в 5 матчах во всех турнирах.
- Красно-белые проиграли только «Краснодару» со счетом 1:2 в 3-м туре РПЛ.
- Следующий соперник – «Рубин» в FONBET Кубке России (19 августа, 18:30 мск).
Источник: Metaratings