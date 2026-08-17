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Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ

17 августа, 16:39
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Экс-футболист сборной России Андрей Семенов прокомментировал результаты «Спартака» в сезоне-2026/27.

«За «Спартаком» стало гораздо приятнее смотреть. Из команды ушли визжащие Абаскали и Тедеско, сейчас там адекватные люди. Поэтому команде пришел результат.

При Карседо «Спартак» стал выглядеть лучше. Он стал более спокойным и уравновешенным во всех смыслах.

Отчасти из-за этого «Спартак» одержал победу в матче с «Балтикой». И поэтому идет в зоне лидеров», – сказал Семeнов.

  • У «Спартака» 4 победы в 5 матчах во всех турнирах.
  • Красно-белые проиграли только «Краснодару» со счетом 1:2 в 3-м туре РПЛ.
  • Следующий соперник – «Рубин» в FONBET Кубке России (19 августа, 18:30 мск).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Семенов Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
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Garrincha58
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В чём он успешный с серьёзными командами не играли с Краснодаром влетели Вот посмотрим как они играть будут с Зенитом ЦСКА или тем же Динамо с Ахматом вообще не должны были выигрывать и это называется успешный старт. Кстати Карседо так же прыгает и возмущается на каждое решение судей
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