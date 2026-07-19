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На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо

Сегодня, 14:18
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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Я абсолютно не удивлен, что Карседо в состоянии настроить игру команды, особенно после предсезонки. Это действительно квалифицированный специалист, который понимает, какую игру он хочет построить и за счет чего. Скажем так, время с командой перед сезоном должно было ему помочь.

Не забываем, что в «Пафосе» свои главные результаты он показал уже на второй год, когда имел возможность с одним и тем же набором игроков поработать более глубоко и детально. Поэтому не удивляет, что «Спартак» стал более конкурентоспособным», – сказал Гогнидзе.

  • «Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Спартак Пафос Карседо Хуан Карлос
Комментарии (4)
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FFR
1784464489
Посмотрим.
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...уефан
1784468115
...нужен центр. нап.., конкретный!...
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R_a_i_n
1784470206
Пусть работает. Ещё напа ему купить нужно.
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