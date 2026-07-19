На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Я абсолютно не удивлен, что Карседо в состоянии настроить игру команды, особенно после предсезонки. Это действительно квалифицированный специалист, который понимает, какую игру он хочет построить и за счет чего. Скажем так, время с командой перед сезоном должно было ему помочь.

Не забываем, что в «Пафосе» свои главные результаты он показал уже на второй год, когда имел возможность с одним и тем же набором игроков поработать более глубоко и детально. Поэтому не удивляет, что «Спартак» стал более конкурентоспособным», – сказал Гогнидзе.