Дзюбу предложили ЦСКА

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков считает, что ЦСКА следует подписать свободного агента Артема Дзюбу.

«Я был бы рад Дзюбе в ЦСКА. Мне кажется, что молодому Игдисамову такой игрок ой как помог бы. Да и не факт, что будет забивать меньше Тамерлана Мусаева», – написал Панков.