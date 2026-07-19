Дзюбу предложили ЦСКА

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков считает, что ЦСКА следует подписать свободного агента Артема Дзюбу.
«Я был бы рад Дзюбе в ЦСКА. Мне кажется, что молодому Игдисамову такой игрок ой как помог бы. Да и не факт, что будет забивать меньше Тамерлана Мусаева», – написал Панков.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова