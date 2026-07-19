Комментарий Губерниева по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Сейчас успешно провел жеребьевку: какое съесть мороженое? Шоколадное или пломбир? И жеребьевка показала: жри, Дима, пломбир.

Ладно, не было никакой жеребьевки! Я просто съел пломбир и все! Съел уверенно и без проблем!» – написал Губерниев.