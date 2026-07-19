Комментарий Губерниева по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».
Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
«Сейчас успешно провел жеребьевку: какое съесть мороженое? Шоколадное или пломбир? И жеребьевка показала: жри, Дима, пломбир.
Ладно, не было никакой жеребьевки! Я просто съел пломбир и все! Съел уверенно и без проблем!» – написал Губерниев.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева